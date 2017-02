Per motivi di sicurezza, partita in programma sabato 25 febbraio

Napoli, 23 feb. (askanews) - Il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, ha disposto, per motivi di sicurezza, il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Lombardia per l'incontro di calcio "Napoli-Atalanta" in programma sabato 25 febbraio, alle ore 18.00, presso lo stadio San Paolo.