Roma, 26 feb. (askanews) - Sarà inaugurato domani ad Acerra il primo asilo nido comunale, un servizio educativo e di aiuto alle famiglie, operazione di riconversione della precedente struttura, previsto anche il servizio di trasporto scolastico. L'inaugurazione della struttura di via Dei Sanniti sarà alla presenza del sindaco Raffaele Lettieri e dell'assessore Regionale Fortini.

Acerra - si spiega in una nota - avrà il suo primo asilo nido comunale, un servizio educativo e sociale, luogo di accoglienza e di cura, di gioco e di apprendimento attivo. Sarà inaugurato domani, lunedì 27 febbraio 2017, alle ore 10, il primo asilo nido comunale di Acerra, situato in via Dei Sanniti n. 223, località Gaudello di Acerra. L'asilo nido comunale, intervento che si pone come aiuto alle donne lavoratrici per supportarle nel ruolo genitoriale, è stato realizzato grazie alla ristrutturazione e riconversione del precedente plesso Cri-Gaudello, operazione di recupero e di valorizzazione delle periferie finanziata con fondi del Programma Operativo FESR 2007/2013 e dell'utilizzo efficace del PAC (Piano azione e Coesione), ed ospiterà 30 piccoli alunni.

