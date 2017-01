Napoli, 21 gen. (askanews) - A Napoli ancora spari in piazza San Vincenzo alla Sanità. Poco dopo la mezzanotte, una pattuglia dell'Esercito, impegnata nell'operazione Strade sicure, ha segnalato l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Sul posto la polizia non ha, però, rinvenuto nè tracce ematiche nè bossoli. Poco più tardi, presso l'ospedale Vecchio Pellegrini, è arrivato un 21enne con una ferita alla gamba sinistra che ha raccontato di essere stato colpito da uno sparo esploso da una persona incappucciata in sella a un ciclomotore, mentre era in compagnia di alcuni amici.

Il 21enne, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di disarmarlo, ma è rimasto ferito.

L'aggressore è fuggito con lo scooter e il ragazzo trasportato in ospedale da un amico. I sanitari hanno giudicato la ferita guaribile in venti giorni. Indagini in corso da parte della polizia.