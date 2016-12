Roma, 23 dic. (askanews) - Azione Nazionale, Noi con Salvini e Napoli Capitale uniscono le loro forze "per dare voce e risposte al popolo del no che ha stravinto nel Sud e particolarmente a Napoli e in Campania e chiede lavoro ed elezioni subito" e "per fare vera e dura opposizione a De Luca e De Magistris, che tengono sotto scacco il territorio, per costruire una proposta politica alternativa e credibile per la guida della Regione e del Comune". E' quanto è emerso dalla conferenza stampa tenuta stamane a Napoli dai Coordinatori regionali dei tre movimenti di destra, Salvatore Ronghi, Gianluca Cantalamessa ed Enzo Rivellini, "iniziativa con la quale prende corpo nel capoluogo partenopeo il polo identitario e sovranista, che si contrappone al centrosinistra e si distingue dall'opposizione 'responsabile' che appare sempre più consociativismo". "Il polo sovranista è la vera alternativa di governo per l'Italia, per Napoli e per la Campania perché, oggi più che mai, la gente chiede discontinuità e chiarezza politica" ha spiegato Ronghi, che ha continuato: "Il nostro territorio vive due grandi emergenze: quella occupazionale e quella democratica alla Regione e al Comune. In entrambe le istituzioni noi saremo la vera e dura opposizione anche fuori dalle assemblee elettive". "La disoccupazione giovanile costituisce un disastro socio economico nel nostro Paese e nel nostro territorio, che i governi dei nominati hanno aggravato calpestando il Sud e la dignità dei nostri giovani, anche con dichiarazioni come quella del Ministro del lavoro Poletti che dovrebbe solo dimettersi se avesse decenza politica" ha detto Cantalamessa. "Dobbiamo pensare realmente alla Sudexit per far prevalere le politiche del territorio e per lo sviluppo del Mezzogiorno e, se serve l'autonomia, dobbiamo avere il coraggio di conquistarla anche con scelte forti e dirompenti anche nei confronti dell'Europa" ha aggiunto Rivellini. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche dirigenti e militanti dei tre movimenti politici di destra che hanno fatto volantinaggio per coinvolgere i cittadini nella richiesta di ritorno alle urne e per un piano per il lavoro per il Sud.