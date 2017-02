Napoli, 18enne accoltellato dopo lite: fermato secondo giovane

Napoli, 1 feb. (askanews) - A Napoli è stato fermato dagli agenti del commissariato Montecalvario il secondo, presunto, autore dell'accoltellamento di un 18enne avvenuto la notte scorsa in vico Lungo Trinità degli Spagnoli. Il ragazzo, M.I. di 19 anni, era in compagnia del complice di 16 anni già sottoposto a fermo in mattinata. I poliziotti hanno potuto accertare che il ferimento è avvenuto per futili motivi a seguito di un diverbio tra la vittima e i due sottoposti a misura restrittiva. Il 18enne è attualmente ricoverato presso l'ospedale Vecchio Pellegrini in prognosi riservata.