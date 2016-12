Napoli, 28 dic. (askanews) - Il museo Ferroviario di Pietrarsa (Napoli), la sua storia e i suoi reperti in mostra saranno raccontati anche alle persone sorde attraverso la Lis, la lingua italiana dei segni. L'iniziativa, voluta dalla Fondazione Fs per consentire a chiunque di fruire al meglio del patrimonio custodito nel polo museale, si è concretizzata grazie a un accordo sottoscritto con la sezione napoletana dell'Ens (Ente Nazionale Sordi). L'intesa, siglata lo scorso 17 novembre, prevede specifici corsi che Fondazione Fs ed Ens hanno organizzato per formare quattro volontari sordi che faranno da guide Lis e spiegheranno a chi affetto da sordità, durante visite dedicate, la storia del Museo e dei beni in esso conservati ed esposti. Con la possibilità di migliorare e adeguare il processo di comunicazione e le modalità di interazione con i visitatori, Pietrarsa si colloca tra i siti europei più all'avanguardia in tema di attenzione alle disabilità.