Napoli, 10 feb. (askanews) - Cinque persone, amministratori di caseifici, finiti agli arresti domiciliari, quattro membri di una famiglia di allevatori, un intermediario commerciale di latte bufalino con divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per sei mesi e il sequestro di tre caseifici, con sedi nel Casertano e in provincia di Napoli, sequestrati per un valore di oltre 10 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione Aristeo, condotta dai finanzieri della Compagnia di Marcianise coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sulla commercializzazione e contraffazione di mozzarelle di bufala campane Dop. I dieci provvedimenti cautelari hanno riguardato amministratori e soci dei caseifici Bellopede % Golino, di Marcianise, il caseificio San Maurizio di Frattaminore e la casearia Sorrentino di Santa Maria La Carità.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle con l'ausilio dell'Azienda sanitaria locale, hanno consentito di svelare "un vero e proprio sistema criminoso finalizzato all'adulterazione di prodotti lattiero-caseari e alla contraffazione della denominazione di origine delle mozzarelle di bufala campana attraverso l'uso del ciclo produttivo di un additivo non autorizzato, nonché - scrive in una nota il procuratore sammaritano Maria Antonietta Troncone - il mancato rispetto dei vigenti protocolli sanitari a tutela dei consumatori e delle indicazioni tecniche del disciplinare del Consorzio di tutela del marcio Dop della mozzarella di bufala campana".

Tra le persone finite ai domiciliari ci sono Salvatore e Luca Bellopede, rispettivamente socio e consigliere d'amministrazione e amministratore dell'azienda casearia Bellopede & Golino, storico produttore e distributore di mozzarella di bufala campana nonché socio del Consorzio per la tutela del marcio Dop.