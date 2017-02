Napoli, 10 feb. (askanews) - "I truffatori della bufala non possono e non devono avere cittadinanza nelle terre della mozzarella Dop". Così, in una nota, Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania, commentando l'inchiesta delle Fiamme Gialle che ha portato a dieci provvedimenti cautelari nei confronti di amministratori e soci di tre caseifici attivi tra Caserta e Napoli per una presunta frode nel settore lattiero-caseario. Buonomo plaude all'azione di magistratura e forze dell'ordine e sottolineando che il blitz è "la dimostrazione che i controlli ci sono e funzionano". "L'attività della magistratura, il rigore dei controlli sono le garanzie imprescindibili per tutelare la salute dei cittadini e - ha aggiunto - salvaguardare e tutelare uno dei compartimenti economici più importanti del simbolo del made in Italy". "E' necessario continuare a denunciare chi danneggia e penalizza la stragrande maggioranza degli allevatori e produttori seri e scrupolosi che operano in Campania. Solo in questo modo la mozzarella buona può scacciare quella cattiva", ha concluso.