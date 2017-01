Minori, Orlando: il tempo della pena sia occasione di riscatto

Napoli, 5 gen. (askanews) - Rialzarsi dopo le sconfitte della vita è possibile, soprattutto se si è giovani e si mette a buon frutto il tempo che si trascorre in carcere per espiare la pena. Ne è convinto il ministro della Giustizia Andrea Orlando che questa mattina ha incontrato un gruppo di detenuti del carcere minorile di Nisida accompagnato da tre calciatori del Napoli, Hamsik Mertens e Pavoletti. Un incontro che ha sollevato anche riflessioni sulla valenza dello sport proprio per i giovani più a rischio. Orlando apprezza in primis "la sensibilità della società e dei giocatori" grazie ai quali si può "mandare un messaggio all'esterno". "Questa realtà non va dimenticata - ragiona il Guardasigilli - il carcere non va dimenticato altrimenti produce solo effetti negativi". Di qui l'importanza di "creare ponti, rapporti tra esecuzione penale, realtà penitenziarie e società". Ai ragazzi di Nisida il ministro chiede "di utilizzare il tempo della pena come occasione di riscatto" soprattutto perché "qui può esser fatto perché si tratta di una realtà di eccellenza nell'ambito del circuito minorile che è eccellenza in seno al sistema penitenziario". Orlanod ricorda, infatti, che l'Italia pur essendo "tra i paesi con recidiva più alta tra adulti, a livello europeo abbiamo la recidiva più bassa tra i minori". (segue)