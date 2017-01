Minori, Orlando: il tempo della pena sia occasione di ... 2

Napoli, 5 gen. (askanews) - Quanto all'impegno del governo in tema di prevenzione, Orlando trova continuità fra quello retto da Renzi e quello di Gentiloni. "Il governo precedente ha investito sulle periferie. Quello attuale continuerà in questo senso. Noi continueremo a scommettere puntando sulle periferie, investendo sulla scuola per far sì che resti aperta più ore possibile". Una circostanza, per il ministro che può rappresentare "un antidoto importante" a cui si affianca l'azione importante del volontariato e delle parrocchie. In questa prospettiva, è opportuno "rafforzare il nesso tra queste realtà e il carcere perché se questo rapporto si rafforza si può seguire un percorso individuale di questi ragazzi che fuori dal carcere si sentono abbandonati a se stessi". E, restando nella dimensione di un sollecito ai giovani detenuti affinché utilizzino la permanenza in carcere come momento di riflessione e ripartenza, il ministro accenna all'importanza dello sport che rappresenta "una grande metafora2 perché "le sconfitte sono un momento in cui si ragiona e si riflette. Il calcio è così amato perché è un modo per condensare la vita in poche ore o minuti". "Credo - conclude il ministro - che questa visita abbia lasciato un segno importante per ragazzi che non hanno visto molte cose belle nel corso della loro vita. Ne hanno fatte anche di molto brutte!"