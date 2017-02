Napoli, 16 feb. (askanews) - "Come si fa a limitare l'azione dei garanti il cui compito è quello di tutelare e agire in favore dei minori e, in particolare, di quelli maggiormente disagiati? Non ha senso. E' assurdo". Lo dice ad askanews il Garante dei Minori della Campania, Cesaro Romano, commentando quanto accaduto ieri a Bari alla collega della Puglia e alla Garante nazionale dell'Infanzia in un centro di immigrati. "Le proteste vanno fatte in altro modo - aggiunge - attraverso i canali istituzionali. Sequestrare i garanti è davvero fuori luogo".