Napoli, 18 feb. (askanews) - "Il ministro Giuliano Poletti risponda in tempi rapidi all'interrogazione di Andrea Colletti, deputato del M5S, che ha reso noto fatti e circostanze su incompatibilità e possibili conflitti di interesse nel mondo della medicina legale e delle assicurazioni, in verità già note da tempo agli addetti ai lavori". E' quanto scrive in una nota l'associazione "Noi Consumatori". "Inps e La Sapienza, attraverso Massimo Piccioni, coordinatore medico generale, Vittorio Fineschi e Paola Frati, docenti di medicina legale, hanno sottoscritto un documento congiunto con Giovanni Cannavò, titolare di Medexpert, società di capitali che effettua perizie medico-legali per conto delle assicurazioni, portando avanti una politica unitaria medico-legale - ha spiegato il presidente dell'associazione, Angelo Pisani - Un documento sottoscritto anche da Comlas (coordinamento medici legali aziende sanitarie) del presidente Massimo Martelloni, associazione avente rilievo pubblicistico, e da Sismla (sindacato italiano specialisti in medicina legale) della presidente Luisa Regimenti". "Visto il coinvolgimento di tante strutture pubbliche e di Inps, sarebbe necessaria anche una risposta del ministro Madia", conclude la nota sollevando il dubbio di poca "trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche".