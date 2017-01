Napoli, 17 gen. (askanews) - Vincenzo De Luca ha chiesto a Diego Armando Maradona di fare il testimonial per le Universiadi 2019 che si disputeranno a Napoli. Il governatore lo ha detto questa sera su un'emittente privata riferendo dell'incontro con il Pibe de oro ieri sera al Teatro di San Carlo a Napoli. "Era Doveroso salutare un campione come Maradona. Sono andato in camerino e gli ho detto che saremmo onorati se potesse essere sponsor per le Universiadi. Vediamo se si convince".