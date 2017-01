Napoli, 16 gen. (askanews) - L'ennesima ondata di maltempo sta provocando numerosi disagi soprattutto in provincia di Avellino dove ai problemi causati dalla neve per l'impraticabilità di alcune strade, si sono aggiunti black out idrici, scuole chiuse e piccoli comuni del tutto isolati soprattutto per la carenza di mezzi spargisale e spazzaneve.

Tanti gli interventi dei carabinieri delle 68 Stazioni, dislocate sull'intero territorio irpino e dei Nuclei Radiomobili delle sei Compagnie, che hanno garantito sostegno e aiuto rispondendo alle richieste giunte al 112. Gli interventi più frequenti hanno riguardato la viabilità: numerosi quelli di assistenza agli automobilisti rimasti in panne con i propri mezzi, tra i quali anche alcuni camion.

Svariate le violazioni contestate a coloro che, incuranti dell'obbligo imposto dal Codice della Strada e dalle varie ordinanze comunali, si sono messi in viaggio senza i prescritti equipaggiamenti. Numerose le persone, soprattutto anziane, rimaste bloccate dalle copiose nevicate e soccorse dai militari dell'Arma che, in alcuni casi, hanno materialmente anche aiutato a montare le catene da neve. (segue)