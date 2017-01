Napoli, 21 gen. (askanews) - La colonna mobile della Regione Campania è partita dal centro logistico di San Marco Evangelista (Caserta) per garantire supporto alle operazioni di soccorso alla popolazione nelle zone colpite dall'emergenza neve nel Centro Italia. In particolare, sono stati richiesti dal dipartimento nazionale di Protezione civile, che coordina le attività, mezzi e uomini utili a garantire il ripristino della viabilità e il raggiungimento di piccole frazioni in Abruzzo e, in particolare, a Basciano, in provincia di Teramo. Sono impegnati, al momento, 12 operatori regionali dotati di 12 mezzi, tra autocarri, fuoristrada, bobcat e attrezzature necessarie all'attuazione degli interventi. I mezzi rientrano nella dotazione della colonna mobile regionale.