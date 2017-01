Napoli, 17 gen. (askanews) - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo con conseguente criticità meteorologica di colore Giallo per piogge, temporali e neve valevole a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani, per Matese, Alto Volturno, Sannio e Irpinia. Le precipitazioni - si legge in una nota - passeranno da sparse a diffuse e avranno anche carattere di rovescio o temporale, localmente anche di moderata intensità. Neve a quote superiori ai 400-600m, in risalita nella giornata di domani, mercoledì 18 gennaio 2017, fino a 800m. Gli accumuli al suolo risulteranno puntualmente moderati. Si segnalano raffiche di vento nei temporali e gelate. Come sempre, la Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti di mantenere in vigore o porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni. Agli automobilisti si ricorda di mettersi in viaggio con le dotazioni da neve.