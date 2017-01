Roma, 27 gen. (askanews) - "E' allarmante l'aumento di omicidi, stese e rapine a Napoli e nei comuni della sua provincia e di Caserta. I dati diffusi dalla Direzione investigativa antimafia mostrano uno spaccato inquietante e costituiscono un richiamo importante a un maggiore impegno delle istituzioni sul fronte del contrasto alla camorra e in generale all'illegalità". Lo ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Viglione, segretario della Commissione anticamorra commentando i dati diffusi oggi nella relazione della Dia.

"Numeri tragici ai quali va aggiunta la forte pressione che esercita il sistema camorristico - ha sottolineato Viglione - per infiltrarsi nella pubblica amministrazione per accaparrarsi appalti e sub appalti". "Oltre a Casavatore e Crispano, in ordine di tempo, oggi il ministero dell'Interno ha sciolto anche il consiglio comunale di Scafati - ha aggiunto - evidenziando con forza la grave collusione e vicinanza di esponenti dei clan con il mondo variegato della politica".

"Tornando alla relazione - ha proseguito il consigliere - è pazzesco il dato dei 23 omicidi del solo primo semestre del 2016, che sommati a quelli del 2015 e ai restanti dello scorso anno restituiscono una cifra da guerra di circa 100 vittime. Come Movimento 5 Stelle abbiamo più volte chiesto che si aprissero dei veri e propri stati generali sulla camorra iniziativa che riteniamo indispensabile, sia per riflettere sulla preoccupante recrudescenza degli episodi di violenza sia per il grave fenomeno del condizionamento camorristico dell'economia e degli appalti pubblici".

"La strada della lotta alla camorra è molto lunga e tortuosa - ha concluso Viglione - e non ha bisogno né di martiri, né di eroi ma di istituzioni impegnate e cittadini dal grande senso civico".