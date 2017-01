Napoli, 17 gen. (askanews) - "De Luca si è presentato con una neo formazione, 'Campania Libera', l'ennesima, che sembra messa insieme con lo scotch, nel solito tentativo di dimostrare che può fare a meno del Pd. In mezzo, i cittadini che durante la campagna referendaria si sono visti promettere di tutto di più, anche il cielo. Un mare magnum di annunci e promesse che andranno adesso nel calderone delle trattative che animeranno i giochi di forza in vista delle prossime elezioni politiche. De Luca è il 'nuovo' che avanza, non c'è dubbio. I campani aprano bene gli occhi". Questo il commento pubblicato sul suo profilo Facebook dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Viglione, in merito alla nuova compagine politica lanciata ieri, alla presenza di De Luca ad Afragola. Oggi il governatore ha precisato che non si tratta di un partito personale, tipologia politica da lui sempre avversata.