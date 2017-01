Napoli, 11 gen. (askanews) - "Leggere il presidente De Luca che parla di 'Operazione verità' in merito alle recenti vicende della sanità campana offre quasi l'impressione di essere su 'Scherzi a parte'. Come si può affermare che l'ospedale Cardarelli ha eliminato le barelle se appena due giorni fa un servizio giornalistico ha documentato la sala del pronto soccorso e le corsie del più importante nosocomio del Mezzogiorno affollate di barelle. Per non parlare delle stesse scene drammatiche viste al Loreto Mare, al San Giovanni Bosco, al San Paolo e al Vecchio Pellegrini". Lo scrive il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Viglione sul suo profilo Facebook in risposta ad una nota del Presidente De Luca. "E' evidente che il presidente De Luca è troppo impegnato in incontri politici al chiuso delle segrete stanze ovattate di Palazzo Santa Lucia - continua il post - alle prese con i complicati calcoli per tenere insieme la propria scricchiolante maggioranza per accorgersi della realtà in cui vivono i cittadini campani". "Invece dei soliti appuntamenti propagandistici guardi la realtà sanitaria dei nostri territori - conclude Viglione - così magari si rende conto che la sua non è affatto un'operazione verità ma una fiction che conduce alla menzogna".