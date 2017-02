Napoli, 24 feb. (askanews) - "Se gli atti e le indagini degli inquirenti dovessero accertare quanto diffuso in queste ore dagli organi di stampa nei riguardi dei 18 infermieri del Loreto Mare, coinvolti nel blitz anti assenteismo, non mancheremo di adottare tutte le misure disciplinari previste a tutela del buon nome della professione". Lo dice il Presidente del Collegio IPASVI (Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia) di Napoli e consigliere nazionale, Ciro Carbone. "Comportamenti simili - aggiunge Carbone - ledono profondamente il decoro della Professione Infermieristica, offendono quanti un lavoro ancora non ce l'hanno e quanti emigrano pur di lavorare. Pertanto vanno condannati con fermezza". "Non è possibile - conclude - tollerare azioni antisociali e fortemente in contrasto con la dignità e la professionalità degli oltre 18000 infermieri che ogni giorno si impegnano in questa città per garantire cure e assistenza in Ospedale, sul territorio e a domicilio dei pazienti".