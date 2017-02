Napoli, 24 feb. (askanews) - "Il licenziamento è il minimo, la Regione si costituisca parte civile per chiedere la restituzione degli stipendi e i danni d'immagine. Serve uno scatto d'orgoglio dei sindacati che non devono difenderli in alcun modo. La Sanità dei furbetti e degli assenteisti deve scomparire". Lo sottolinea in una nota il capogruppo campana 'Campania libera, Psi e Davvero Verdi' Francesco Emilio Borrelli che riferisce di aver già chiesto "al vice presidente Bonavitacola di far costituire la Regione come parte civile nei processi che si celebreranno contro chi ha commesso reati odiosi, soprattutto se si pensa ai tanti giovani e meno giovani che vorrebbero lavorare seriamente e invece devono restare disoccupati e assistere a cose del genere". "Non ci accontenteremo del licenziamento, che appare come la pena minima per quel che è successo, ma vogliamo che quelle persone siano costrette a restituire tutti gli stipendi che hanno preso senza lavorare e a pagare anche i danni d'immagine" aggiunge Borrelli per il quale "a questo punto è necessario avviare controlli a tappeto in tutti gli ospedali campani". "La sanità dei furbetti e degli assenteisti deve finire perché anche queste illegalità impediscono di dare ai campani servizi sanitari degni di questo nome" conclude il consigliere.