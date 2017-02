Roma, 24 feb. (askanews) - "Ringrazio i Nas e i magistrati che hanno condotto l'operazione e smascherato gli assenteisti, vera piaga nella pubblica amministrazione. Quando l'assenteismo opera negli ospedali, poi, colpendo i cittadini più fragili e bisognosi di cure assume connotati di assoluta e non tollerabile drammaticità". Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, commenta così il blitz della procura di Napoli e dei Nas che ha portato oggi agli arresti dei dipendenti dell'ospedale Loreto mare.

"L'ampiezza del numero degli arrestati e degli indagati - osserva - dimostra che c'è ancora molto da fare: il governo è impegnato in prima linea contro i furbetti del cartellino, veri e propri professionisti dell'assenteismo, e molto sta facendo su questo fronte come dimostra il decreto Madia. In difesa dei pazienti il ministero della Salute, assieme ai Nas, è determinato nel proseguire controlli per difendere la sanità pubblica, dalla parte di chi sta male e ha diritto a ricevere le cure".