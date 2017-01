Napoli, 11 gen. (askanews) - Piovono reazioni dopo le dichiarazioni del presidente De Luca che ha definito "operazione verità" l'esito del sopralluogo ispettivo effettuato oggi, su disposizione del ministro Lorenzin, nell'ospedale di Nola. A parlare in tono durissimo e sarcastico è Severino Nappi (responsabile Nazionale Politiche per il Sud di Fi vicecoordinatore in Campania con delega alle amministrazioni locali) per il quale "l'atteggiamento di De Luca è da psicodramma: un giorno afferma una cosa e il giorno dopo il contrario, assomiglia sempre più a Grillo". "Le responsabilità di quanto avvenuto al pronto soccorso sono facilmente individuabili e sono le sue - aggiunge Nappi - De Luca farebbe bene a fare ammenda dei suoi errori e a ringraziare il personale medico e paramedico che, quotidianamente, lavora negli ospedali della regione Campania in condizioni proibitive a causa della pessima gestione economica della sanità regionale". Diversa la posizione del capogruppo in Consiglio Armando Cesaro che scende negli aspetti tecnici e plaude al ministro Lorenzin. (segue)