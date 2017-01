Napoli, 11 gen. (askanews) - "La mancata attuazione della legge 13/2016 sul riordino delle Centrali Operative del sistema integrato dell'emergenza sanitaria in Campania - spiega Cesaro - è forse tra le principali colpe di questa amministrazione regionale. Bene ha fatto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a sollevare oggi il problema". "Ricordo - aggiunge il capogruppo - che queste norme sono state approvate a maggio scorso e, su espressa richiesta del governatore, con somma urgenza, senza passare per le commissioni". Cesaro ricorda che "con senso di responsabilità politica le abbiamo votate sicuri che la loro attuazione non avrebbe richiesto tempi biblici visto che lo stesso presidente De Luca ne aveva annunciato l'attuazione prima dell'estate". "Invece - conclude - sono passati ben nove mesi senza risultati concreti, come dimostra il caso dell'ospedale di Nola che ha un solo responsabile, De Luca". Sulla vicenda il capogruppo annuncia un'interrogazione urgente a risposta scritta.