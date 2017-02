Commissione lavoro della regione in campo per una soluzione

Roma, 8 feb. (askanews) - "Il Centro Ester di Barra deve continuare la sua attività. La periferia Est di Napoli non può perdere un presidio così importante per il territorio dal punto di vista delle attività sportive e ricreative ma soprattutto per l'assistenza resa a centinaia di pazienti ed in particolare bambini affetti da gravi patologie che necessitano di adeguati protocolli di riabilitazione". E' quanto afferma il consigliere regionale del Pd, questore alle finanze del Consiglio regionale, Antonio Marciano.

"In Commissione lavoro, il rappresentante del Centro Ester ha ribadito la volontà della proprietà di salvaguardare i lavoratori e recuperare gli enormi ritardi nella erogazione degli stipendi arretrati sulla base di un piano di riorganizzazione che verrà sottoposto mercoledì prossimo alle rappresentanze sindacali - ha sottolineato Marciano - che ha aggiunto: la Commissione è impegnata nella ricerca di una soluzione positiva alla vertenza e su mia sollecitazione a riconvocare le parti interessate nelle prossime due settimane per verificare assieme gli impegni assunti tra le parti in sede all'odierna audizione".

"Per quanto mi riguarda - ha concluso l'esponente del Pd - ci sono due priorità dinanzi a noi: tutelare i legittimi interessi dei lavoratori e dare loro una prospettiva certa, verificando nell'immediato procedure che consentano di riconoscere le spettanze arretrate come un credito privilegiato; riprendere le attività di assistenza verso centinaia di pazienti che rischiano di rimanere fuori dalle cure necessarie".