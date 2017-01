Napoli, 14 gen. (askanews) - Era ricercato da quasi quattro anni per associazione di tipo mafioso e traffico di droga e armi, ma si nascondeva in Polonia dove lavorava in una pizzeria. In manette il 52enne Luigi Bollino detto "'o studente", ritenuto elemento di spicco del clan camorristico Gallo-Cavalieri attivo a Torre Annunziata e in altri comuni del Vesuviano. I carabinieri e la polizia di Cracovia hanno catturato il latitante a Nowy Targ nell'ambito di una serie di indagini coordinate dalla Dda di Napoli. L'uomo è stato localizzato in una pizzeria di italiani in cui aveva cominciato a lavorare. Al momento dell'arresto Bollino ha tentato la fuga attraversando la cucina del locale, ma i poliziotti polacchi lo hanno immobilizzato con il teaser. Gli investigatori hanno accertato che il 52enne ha trascorso parte della latitanza anche in provincia di Mantova e in inghilterra. Al momento è trattenuto in un istituto penitenziario polacco in attesa delle procedure di estradizione. (segue)