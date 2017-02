L'Orientale di Napoli ricorda Tullia Ciotola

Napoli, 4 feb. (askanews) - L'Istituto Orientale di Napoli ricorda la giovane Tullia Ciotola, allieva scomparsa il 30 ottobre 2015 a Bucarest a causa di un terribile incendio. Martedì prossimo, 7 febbraio, la Rettrice Elda Morlicchio premierà il vincitore del premio alla memoria di Tullia, Raffaele Articolo, per l'attività di ricerca svolta presso la Moscow State Institute of International Relations. Con la Rettrice sarà presente anche il presidente del Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali Giuseppe Moricola, il presidente della commissione del premio Fabio Bettanin. "Tullia ha incarnato alla perfezione lo spirito dello studente dell'Orientale che ha voglia di conoscere il mondo, fare ricerca, studiare le lingue e le culture, confrontarsi - è il commosso ricordo di Morlicchio -. Con questo premio vogliamo ricordarla e soprattutto vogliamo valorizzare il lavoro di chi, come lei, si è sentita cittadina del mondo".