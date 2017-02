Napoli, 15 feb. (askanews) - Tutta l'attività verrà assistita dalle nuove filiali on line lanciate dalla Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, con personale specializzato nella consulenza a servizio della clientela attraverso canali telefonici e digitali.

"Con questa operazione abbiamo realizzato la prima Banca di prossimità in Italia - ha ricordato Barrese - la nostra offerta sarà semplice ma completa e disponibile a tutti i cittadini ai prezzi più accessibili del mercato." Un'offerta che, come ha sottolineato Borgese consentirà a Banca ITB "attraverso l'ingresso nel gruppo Intesa Sanpaolo, di ambire a un modello realmente unico di banca digitale nel panorama italiano e internazionale". Per Francesco Guido, quello presentato oggi è il "completamento di un innovativo modello di servizio, che realizza ancora di più e concretamente la vicinanza alla clientela, migliorandone la customer experience. In Campania, con l'integrazione delle reti di Intesa Sanpaolo e Banca ITB, quadruplicano i punti di contatto con i nostri clienti, mantenendo un potenziale di ulteriore crescita. Siamo il più capillare operatore del Paese rispetto a qualsiasi settore, un esempio in Europa". Dal canto suo Gálvez ha sottolineato come ora la tabaccheria diventi "centro di offerta di servizi innovativi ed integrati e su questo il gruppo Logista supporterà la nuova Banca5 nel flusso fisico di tutti i prodotti. Due le opportunità per cogliere questa crescita: la commercializzazione di nuovi prodotti grazie alla nascita di Banca 5 e l'ampliamento della gamma di prodotti Convenience attraverso l'introduzione del Marketplace".