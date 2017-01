Napoli, 12 gen. (askanews) - "È impossibile definire il futuro della società meridionale senza che l'innovazione agisca su quegli assi portanti specifici e tradizionali, della sua economia. Di qui l'impegno dell'istituto soprattutto come "strumento di supporto per interventi non finanziari, a partire dalla formazione". Così il direttore generale del Banco di Napoli Francesco Guido nel presentare il nuovo Hub per Open Innovation, frutto dell'intesa tra lo stesso Banco di Napoli e l'Ateneo Federiciano. Quanto al livello raggiunto finora dal Sud sul fronte dell'innovazione, Guido spiega che "è ancora troppo presto per dire che il Mezzogiorno costituisca un livello di avanguardia. Certamente, però, nel Sud ci sono cellule non meno fertili di quelle del Centro-Nord per espanderne la positività". "L'alleanza tra due forze trainanti del Mezzogiorno, come il Banco di Napoli e l'Università Federico II,- conclude il direttore generale del Banco di Napoli - pone le basi per il rafforzamento e l'espansione di un processo di innovazione già avanzato".