Napoli, 28 feb. (askanews) - "Fateci spendere molti soldi". Con queste parole, in un video messaggio, il ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, si rivolge agli imprenditori del mondo di Confindustria - a Napoli per il centenario dell'Unione Industriali - parlando del nuovo piano industriale varato dal Governo e della serie di incentivi per le imprese che investono in innovazione tecnologica, con maggiore intensità nel Mezzogiorno.

Calenda invita gli Industriali a "utilizzare tanto questo strumento" sfruttando al meglio l'occasione. "Il piano è un metodo nuovo" soprattutto "una misura semplice che non ha bisogno di decreti attuativi ma va spiegata molto bene alle imprese in modo che ne traggano il massimo profitto".

Il ministro ricorda poi che il nuovo piano industriale italiano, per stimolare l'industria 4.0, è il primo da 25 anni. "Ci siamo dimenticati per 20 anni - ricorda - che avevamo un'industria manifatturiera. Questo piano è stato fatto insieme, tra vari ministeri, Confindustria. Rete Imprese per L' Italia e i sindacati. È stato costruito a partire dai desiderata delle imprese".