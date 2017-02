Napoli, 28 feb. (askanews) - "Non bisogna smarrire il senso più profondo del concetto di Industria 4.0 che è una nuova fase del progresso tecnologico". E per rendere concreti gli interventi nel Mezzogiorno d'Italia "non bisogna puntare sulle individualità imprenditoriali ma fare Rete". Questi i due concetti principali su cui ruota il ragionamento di Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli che oggi ha preso parte al convegno sul tema in occasione dei cento anni dell'Unione industriali di Napoli.

Forte delle "performances" raggiunte nel 2016, con investimenti nel Mezzogiorno per 6,5 miliardi di euro, di cui il 40%, 2,5 miliardi, in Campania", il direttore dello storico istituto bancario partenopeo richiama l'attenzione su due domande importanti che bisogna porsi quando si parla di Industria 4.0.

"Le risorse ci sono ma bisogna chiedersi cosa vendere e a chi vendere - osserva - Il punto allora non riguarda la quantità, ma la qualità degli investimenti. E questa la Banca può ispirarla, ma tocca poi alle imprese realizzarla". Per raggiungere questo obiettivo è essenziale, allora "puntare sul capitale umano in senso lato, ovvero istruzione, ricerca, impresa" in una prospettiva ampia che spinga le piccole e medie imprese meridionali a "fare Rete". "Il Sud - sottolinea Guido - deve saper guardare alle proprie tradizioni, alle specificità che sono l'agricoltura, il patrimonio turistico, il manifatturiero, l'automotive, l'aerospazio, la moda". Deve puntare "sul capitale umano. Il che vuol dire andare oltre la realtà singola per dare all'insieme delle imprese, anche piccole, maggiore omogeneità". Insomma, bisogna essere "un po' visionari per arrivare alla concretezza".