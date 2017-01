Napoli, 19 gen. (askanews) - "Occorre fare piena chiarezza, tenendo conto anche degli accertamenti che sono in corso da parte della magistratura e dell'Anac per quanto riguarda la società Sma Campana Spa". Lo sostengono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo e Maria Muscarà che a seguito della riunione della Commissione d'inchiesta, tenutasi oggi, hanno inoltrato una richiesta urgente di audizione in Commissione Trasparenza dei vertici e dei rappresentanti dei lavoratori. "La Sma Campania Spa è una società partecipata della Regione Campania che svolge prevalentemente attività di manutenzione del patrimonio ambientale della nostra regione - sostengono Cirillo e Muscarà - occorre avere informazioni e report sulle attività svolte dalla società e sulla sua situazione economica". "Crediamo che la Commissione Trasparenza sia l'organismo del Consiglio regionale - concludono i due pentastellati - più adatto a svolgere per prerogative istituzionali questa importante funzione di ricognizione, affinché si faccia chiarezza e si garantisca trasparenza assoluta. Per questa ragione abbiamo ritenuto giusto inoltrare una richiesta urgente di audizione dei vertici della Sma Campania anche e soprattutto per tutelare e salvaguardare i livelli occupazionali".