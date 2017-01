Napoli, 19 gen. (askanews) - Un'audizione a porte chiuse, svoltasi solo con i componenti della Commissione d'inchiesta sulle società partecipate della Regione Campania, con l'attuale amministratore della Sma si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi. Convocata dal presidente Luciano Passariello (FdI-An), l'audizione è uno dei passaggi necessari per appurare quanto oggetto delle indagini avviate in ottobre scorso dall'Anac guidata da Raffaele Cantone. L'incontro si è svolto in modo pacato, riferisce ad Askanews lo stesso Passariello che non entra nel merito delle questioni ma si limita a spiegare che, seguendo il compito istituzionale dell'organismo consiliare, si è proceduto nel porre specifiche domande all'amministratore della Sma Campania SpA cui è stato poi chiesto di fornire documentazione ad hoc. All'inizio dei lavori si è però registrato il dissenso di Gianluca Daniele (Pd), vice segretario della stessa Commissione, che ha suggerito di far partecipare ai lavori alcuni sindacalisti. Al no del presidente ha deciso di lasciare i lavori. In rappresentanza del Pd è intervenuto Nicola Marrazzo. "Il mio rifiuto di far partecipare i sindacalisti - spiega ad Askanews Passariello - è dovuto semplicemente a un obbligo che la nostra Commissione ha secondo l'art. 53 del Regolamento del Consiglio che impone la riservatezza". (segue)