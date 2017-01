Napoli, 14 gen. (askanews) - La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo valevole per la giornata di domani e fino alle 6 di lunedì. L'allerta riguarda la gran parte del territorio incluse la città di Napoli e la fascia costiera.

L'avviso del Centro Funzionale regionale evidenzia "precipitazioni da sparse a diffuse a locale carattere di rovescio e di isolato temporale, anche di moderata intensità" nonché "possibili grandinate" per le zone: Piana campana, Napoli, isole, Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Alto Sele, Piana Sele, Alto Cilento e Basso Cilento. In queste stesse aree, si attendono anche precipitazioni nevose a quote superiori ai 500-600 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con apporti al suolo deboli o anche moderati.

Nel resto della regione precipitazioni sparse, a prevalente carattere nevoso, con apporti al suolo moderati. Su tutta la Campania gelate persistenti a quote collinari e localmente anche a quote inferiori. (segue)