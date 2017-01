Napoli, 30 gen. (askanews) - Il livello di rischio effettivo rappresentato dagli immigrati in Italia non è elevato rispetto alla percezione che se ne ha. Questa, in sintesi, la riflessione del Prefetto Pansa, direttore generale del Dis, oggi a Napoli per un convegno sul tema. "Un immigrato va percepito secondo quelli che sono i valori del nostro paese, l'immigrato è una potenzialità, oggi abbiamo approfondito il tema rischio e opportunità - spiega Pansa. "Secondo me - aggiunge - non è un assioma, ci possono essere entrambe le possibilità, ma non sempre queste possibilità vanno valutate in una dimensione di rischio". Perché, sottolinea, "se i i rischi esistono, quantomeno nel nostro Paese la realtà ha dimostrato che il livello di rischio non è così elevato come viene rappresentato".