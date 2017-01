Roma, 30 gen. (askanews) - "Sono soddisfatto che il sindaco abbia recepito il mio invito alla riunione del 6 febbraio con il Presidente della Regione, il Commissario per Bagnoli e il Soggetto attuatore. In quella occasione faremo il punto sugli interventi che Commissario e Invitalia stanno realizzando nel sito ex Italsider in attuazione del Piano varato dalla Cabina di regia". Così il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, commenta l'appuntamento di lunedì prossimo in Prefettura, reso noto dal primo cittadino partenopeo.

"Il Comune - prosegue De Vincenti - potrà così meglio portare il suo contributo di proposte alla successiva riunione della Cabina di regia che convocherò in tempi stretti".