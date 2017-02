Napoli, 27 feb. (askanews) - Era a capo di una vera e propria holding criminale dedita a furti seriali, rapine, ricettazione ed estorsioni con il metodo del "cavallo di ritorno" di moto, camion e auto, nonostante fosse agli arresti domiciliari. L'esistenza di questa sorta di azienda concessionaria plurimarche illecita, che produceva un fatturato di centinaia di migliaia di euro, è stata scoperta dai carabinieri a Napoli. La base operativa della gang era nel quartiere Scampia.

Sono 47 le persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, furto, rapina, ricettazione, riciclaggio di veicoli ed estorsione. Diciannove sono stati condotti in carcere, dieci sono finiti agli arresti domiciliari, di cui sei con il cosiddetto braccialetto elettronico e 14 sottoposti al divieto di dimora in Campania. Quattro persone sono ancora ricercate. Indagate per favoreggiamento personale anche alcune delle vittime che, una volta individuato il referente di zona, pagavano le somme di denaro richieste pur di rientrare in possesso dei loro beni.

Nello stesso contesto investigativo, coordinato dalla procura di Napoli, sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari anche ad ulteriori 21 persone per le quali si è proceduto a piede libero perché responsabili, a vario titolo, di concorso nei reati legati all'associazione.

(segue)