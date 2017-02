Napoli, 27 feb. (askanews) - "Non mi emozionano le scuse di Di Maio. In un paese civile chiedere scusa è normale". Così Stefano Graziano, nel corso di un'intervista rilasciata a Tagadà su La7. L'esponente campano dei dem ha annunciato di essere tornato oggi alla presidenza del Pd Campania (carica da cui si era autosospeso subito dopo aver saputo dell'indagine in cui era coinvolto). "Stamattina - dice - ho tenuto una prima segreteria regionale con il segretario Tartaglione".

Graziano spiega di aver scelto di autosospendersi "per non coinvolgere il partito" e aggiunge con amarezza "non è valso a nulla". Già subito dopo la notizia della seconda archiviazione definitiva (mesi fa è arrivata quella relativa all'accusa di associazione camorristica, pochi giorni fa quella dall'accusa di corruzione elettorale) Graziano ha lamentato "la gogna mediatica" cui è stato sottoposto. Oggi invita di nuovo alla riflessione. Dal giorno in cui è stato indagato, il 26 aprile 2016, sono passati dieci mesi. Un periodo che, sottolinea "è pesato come 20 anni". Grato ai magistrati "per aver lavorato in maniera veloce", Graziano non dice se ha intenzione di ricandidarsi ma assicura "sono a disposizione del partito".