Napoli, 17 gen. (askanews) - Il rapporto di Vincenzo De Luca con i giornalisti non è semplice. Soprattutto da quando è diventato presidente della Campania. Il governatore, franco di cerimonie e avvezzo a un linguaggio spesso forte, si è lanciato in commenti sulla figura professionale dei cronisti al termine di una trasmissione radiofonica su un'emittente privata. Quando l'intervistatore, collega giornalista, gli chiede cosa si aspetta dalla conferenza stampa indetta per domattina sui fondi europei, lui risponde paventando che ci possano essere anche domande "imbecilli" ovvero sulla questione del movimento politico Campania Libera che, nella cronaca di oggi, viene descritto come una formazione politica che lo allontana dal Pd. Sono un giornalista anch'io, obietta il conduttore, ma lei ce l'ha con i giornalisti? e De Luca: "Siete voi che avete la cattiva abitudine di considerare giornalisti quelli che non lo sono. E' come se io mi arrabbiassi quando vengono chiamato imbecilli certi politici che lo sono". De Luca corregge ancora il tiro e aggiunge: " Quando critico non mi riferisco ai giornalisti ma a quelli che offendono il giornalismo perché pur di fare un titolo calpestano la realtà". Ci sono più imbecilli tra i politici o giornalisti? Domanda ancora il cronista. E De Luca risponde" E' una bella sfida!"