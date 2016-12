Napoli, 27 dic. (askanews) - Timbravano i cartellini marcatempo, ma erano assenti dal lavoro oppure facevano utilizzare il badge da altri colleghi pur non essendo in servizio. E' quanto scoperto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord e condotta dai carabinieri di Arzano che hanno notificato tre ordinanze di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, a carico di altrettanti appartenenti alla polizia municipale di Arzano ritenuti, a vario titolo, responsabili di false attestazioni o certificazioni, truffa ai danni di ente pubblico e peculato. Il provvedimento è stato notificato anche alla comandante della polizia municipale. Nel corso delle indagini, svolte tra settembre e dicembre, è stato accertato che gli indagati, in più occasioni, avevano attestato falsamente la loro presenza sul posto di lavoro, così come documentato dalle immagini registrate da una telecamera installata negli uffici del comando dei vigili urbani. L'avvio degli accertamenti investigativi - ricorda in una nota il procuratore Francesco Greco - scaturiva anche dal provvedimento dei giudici del Riesame di Napoli che, nel luglio scorso, avevano deciso in merito all'ordinanza cautelare che aveva colpito altri appartenenti alla stessa polizia municipale.