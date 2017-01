Salerno, 28 gen. (askanews) - "Fermo restando che ci sono settori della PA che necessitano di assunzioni urgenti(sono di questi giorni le polemiche sugli organici della giustizia), uno degli aspetti principali sui quali l'intera PA deve riflettere è quello legato alla possibilità di utilizzare meglio i fondi europei. Abbiamo la necessità di formare meglio le nostre amministrazioni pubbliche, sia nazionali che locali, rispetto alle modalità di di utilizzo dei fondi europei. In questo modo possiamo evitare che queste risorse si perdano". Lo sottolinea a Salerno il segretario confederale della CISAL Massimo Blasi secondo cui "la pubblica amministrazione deve farsi volano per poter non solo assumere in prima persona, ma soprattutto creare nuove professioni anche al di fuori della PA, nel privato". Per Blasi "questo è un tema rimasto un po' in ombra negli ultimi tempi. Un tema che rischia di penalizzarci enormemente in prospettiva, nella misura in cui non saremo in grado di integrarci meglio in questi processi europei".