Napoli, 30 gen. (askanews) - Un incontro con le parti sociali per avviare un confronto serrato sui temi del lavoro, che saranno le basi su cui costruire un programma elettorale che vada oltre le prossime amministrative e si prepari a una competizione nazionale. E' quello svoltosi oggi nella sede regionale di Forza Italia con il coordinatore campano Domenico De Siano, il responsabile del dipartimento nazionale delle Politiche per il Sud Severino Nappi e la responsabile nazionale dello stesso dipartimento Renata Polverini.

A porre questioni e temi sono stati, nell'arco della mattinata, esponenti del mondo imprenditoriale, dei sindacati e degli ordini e collegi professionali. "Il tema del lavoro è tra le priorità del nostro partito e del presidente Berlusconi che vuole occuparsene a partire dal programma elettorale che stiamo costruendo per il prossimo appuntamento elettorale", assicura De Siano che conferma l'impegno del partito in Campania per costanti interlocuzioni "con il mondo sindacale e imprenditoriale, in modo da fornire una ricetta completa a quella che è un'emergenza non solo in Campania, ma anche in Italia".

