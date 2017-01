Nel Napoletano, per ottenere 1 milione e 200mila euro di fondi Ue

Napoli, 21 gen. (askanews) - Avevano attestato falsamente lo stato di avanzamento dei lavori per il recupero di una chiesa del 1300 e l'erogazione di fondi europei, ma sono stati scoperti. E' accaduto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di applicazione di misure alternative alla detenzione, emessa dal gip di Nola su richiesta della locale procura, a carico di sei persone ritenute responsabili di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Nel corso delle indagini della Compagnia di Castello di Cisterna e dalla Stazione di Somma Vesuviana è stato accertato che durante i lavori di recupero del complesso monumentale di San Domenico (edificio religioso costruito nel 1294 da re Carlo II D'Angiò), tre direttori dei lavori e tre esponenti della locale amministrazione comunale avevano falsamente attestato lo stato d'avanzamento delle opere per ottenere l'erogazione di un milione e 200mila euro di fondi europei.