Napoli, 23 feb. (askanews) - Falso ideologico in atto pubblico e abuso d'ufficio: sono i reati contestati a quattro tecnici del Comune di Casoria (Napoli), di cui due con mansioni dirigenziali, e all'ex presidente della partecipata del Comune, "Casoria Ambiente Spa". Nei loro confronti sono stati notificati cinque provvedimenti di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessi su richiesta della procura di Napoli Nord, che ha anche disposto il sequestro di un sito di stoccaggio, diventato nel tempo una discarica. Secondo l'ipotesi accusatoria, i quattro dipendenti pubblici avrebbero rilasciato, nel giugno 2013, un certificato di conformità urbanistica riguardante l'area sottoposta a sequestro, sulla Circumvallazione esterna. Sulla base di questo certificato è stata poi avanzata formale richiesta di approvazione del progetto per creare il sito di stoccaggio. Progetto approvato nel luglio dello stesso anno, "mediante un falso provvedimento" nel quale si attestava "la compatibilità urbanistica del suolo individuato dalla società richiedente anche se - scrive il procuratore Francesco Greco - era in palese contrasto con la disciplina urbanistica della zona". I rifiuti sono stati raccolti in quest'area dalla fine del 2014 in modo "disomogeneo" tanto da realizzare una vera e propria discarica. Il sequestro preventivo, per un'ipotesi di reato di occupazione abusiva, riguarda un terreno in parte di proprietà pubblica, in parte di Ferrovie dello Stato e Società Autostrade.