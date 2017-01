Napoli, 30 gen. (askanews) - Sono finalmente completati i lavori di ristrutturazione della ex villa di Walter Schiavone, fratello del capoclan dei casalesi Francesco, detto "Sandokan". La struttura, oltre 900 metri quadri su tre livelli, dotata di piscina, ora è pronta per diventare un centro sportivo e riabilitativo per ragazzi con disagio mentale. Alla cerimonia di inaugurazione, questa mattina, ha preso parte il governatore Vincenzo De Luca che ha assicurato la funzionalità della struttura "nell'arco di due mesi". Un luogo, ha sottolineato il presidente, "simbolo della sopraffazione dei Casalesi" e per la cui ristrutturazione è stato grande lo sforzo dell'Ente Regione che ha stanziato 1,2 milioni di euro per rendere operativo il bene confiscato al clan. "La Regione Campania si è impegnata per raggiungere questo significativo traguardo - ha spiegato De Luca - ponendosi come soggetto finanziatore dei lavori di ristrutturazione della villa confiscata, e come ente promotore delle adeguate sinergie tra Università, ASL e tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti in questo straordinario progetto di legalità. E' una svolta importante, anche a livello simbolico sia per la Campania sia per l'Italia intera: perché riscatta l'immagine di un territorio che fino a pochi anni fa era noto solo per la presenza della camorra e dei rifiuti". (segue)