Estorsioni a "rate" per conto clan: due arresti nel Napoletano

Napoli, 3 feb. (askanews) - Due persone, ritenute affiliate al clan camorristico Verde di Sant'Antimo (Napoli), sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di una serie di indagini per contrastare il racket delle estorsioni nella zona. Il 30 gennaio scorso fu sottoposto a fermo Lorenzo Cacace, 32enne già noto alle forze dell'ordine, per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore 44enne. Le indagini, anche grazie a una serie di fotografie, avevano fatto emergere che l'uomo, con un complice, aveva minacciato la vittima per farsi consegnare 1.500 euro in tre rate: la prima il 31 gennaio e le altre due entro le prossime festività, a Pasquali e Natale prossimi. La prima "rata" da 500 euro è, in realtà, stata pagata in due volte: il 23 gennaio - ricostruisce l'Arma - in un paesino del Casertano attiguo alla provincia di Napoli e il 30 gennaio a Sant'Antimo. Il fermo dell'uomo è stato convalidato e il giudice ha disposto la sua custodia in carcere. Raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli Nord, anche il complice di Cacace, Nicola Ruongo, 41enne già noto alle forze dell'ordine e anche egli ritenuto contiguo al clan Verde. L'uomo si era reso irreperibile.