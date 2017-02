Napoli, 24 feb. (askanews) - "Il fenomeno riscontrato dall'autorità giudiziaria al Loreto Mare di Napoli si replica con frequenza disarmante, anche se magari con numeri decisamente più bassi, pure in altri posti d'Italia ma qui è ancora più grave di quello che sembra perché fa il paio con una carenza cronica e strutturale di personale negli ospedali campani e dell'area metropolitana di Napoli, finendo inevitabilmente per intaccare un diritto fondamentale di chi vive in questa regione, quello alla salute". Lo scrive su Facebook Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale e componente della Commissione Sanità della Campania. "Resta la presunzione di innocenza per coloro che sono al centro dell'inchiesta - aggiunge Russo - ma dal punto di vista etico e dell'assistenza sanitaria non si può non condannare questo tipo di comportamento, che va a discapito dei medici, del personale parasanitario e amministrativo che invece ogni giorno lavora per associare qualità e quantità nelle prestazioni erogate in Campania. Un fenomeno increscioso che crea disagi enormi ai cittadini nei servizi". L'esponente di Fi si dice d'accordo con il presidente De Luca: "le leggi ci sono e bisogna applicarle in maniera intransigente ed inflessibile".