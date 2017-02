Napoli, 16 feb. (askanews) - Due cadaveri, segati a metà e rinchiusi in due sacchi, sono stati rinvenuti in un terreno ad Afragola, in provincia di Napoli. I corpi erano stati sotterrati in Contrada Ferrarese. Indagini in corso da parte degli agenti del locale Commissariato che stanno tentando di risalire all'identità delle vittime.