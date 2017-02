Napoli, 8 feb. (askanews) - Si era rifugiato in Spagna per sfuggire a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per droga, ma è stato arrestato dai carabinieri al porto di Civitavecchia (Roma) mentre sbarcava da Barcellona. In manette il 42enne Massimo Gianniello, già noto alle forze dell'ordine che, il 28 settembre scorso, era sfuggito all'arresto emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale Dda. Il provvedimento restrittivo era stato spiccato nei confronti di otto persone per estorsione, porto illegale di armi ed esplosione di colpi d'arma da fuoco, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e procurata inosservanza di pena, con l'aggravante delle finalità mafiose. Nell'ordinanza - ricorda una nota dell'Arma - Gianniello è inquadrato come responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il settembre 2014 e il marzo 2015 nel quartiere napoletano San Giovanni a Teduccio, zona d'influenza del gruppo camorristico Cuccaro-Andolfi. I carabinieri del nucleo Investigativo di Torre Annunziata e della Compagnia di Civitavecchia l'hanno localizzato e arrestato dopo che l'uomo era sbarcato da una nave proveniente dalla Spagna. A Giannello è stato notificato un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Roma in base al quale dovrà scontare quasi sei mesi di reclusione per rapina.