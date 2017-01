Napoli, 17 gen. (askanews) - Sono 42 gli arresti eseguiti oggi (40 in carcere e 2 ai domiciliari) dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro nell'ambito di un'inchiesta della DDA partenopea sullo spaccio di sostanze stupefacenti gestito dal clan Elia attivo al Pallonetto di Santa Lucia. Le 42 persone - spiega un a nota della procura - risultano gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione delle stesse, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, con l'aggravante del metodo mafioso. Condotta a partire dal maggio 2015, l'indagine - come ritenuto dal Gip, ha consentito di ricostruire l'intero organigramma del clan camorristico degli Elia; di individuare e sequestrare i libri contabili dell'organizzazione, con liste di acquirenti debitori e di spacciatori estorti; di individuare e sequestrare armi da fuoco in uso agli uomini del clan (2 pistole semiautomatiche calibro 7,65, 1 mitraglietta automatica calibro 9, varie munizioni). (segue)